Амбиции корпорации сталкиваются с высоким уровнем брака

Корейское издание Chosun сообщает, что новый 1,8-нм техпроцесс Intel 18A пока что находится на стадии раннего развития. Однако результаты его внедрения оставляют желать лучшего: только 10% выпущенных чипов оказываются пригодными к использованию, а оставшиеся 90% идут в брак. Такой низкий уровень выхода годной продукции ставит под угрозу сотрудничество с ключевыми заказчиками, включая Broadcom, которая уже отказалась от закупок чипов на базе 18A.

Chosun также отмечает, что сложности с разработкой 18A могут быть одной из причин недавнего ухода Пэта Гелсингера с поста генерального директора Intel. Возрождение литографического производства считалось главным проектом его руководства, и неудачи с этой инициативой могли подорвать доверие акционеров.

Несмотря на трудности, Intel продолжает развивать техпроцесс 18A, заявляя о своих амбициях вернуть лидерство в области микроэлектроники. Новый стандарт литографии призван конкурировать с решениями TSMC и Samsung, которые активно работают над улучшением своей 2-нм и даже 1,4-нм технологии.

Пока Intel пытается преодолеть эти сложности, эксперты полагают, что компании потребуется больше времени для устранения проблем. Будет ли корпорация готова предложить конкурентоспособные решения в ближайшие годы, или рынок окончательно перейдет к доминированию азиатских производителей — вопрос, который волнует весь технологический сектор.