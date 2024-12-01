Кого купит Sony? Ubisoft, Remedy и другие студии на радаре

Sony активно изучает рынок игровых студий, чтобы укрепить свои позиции на глобальном уровне. Как сообщил аналитик Уильям М. Агилара, компания рассматривает несколько вариантов для покупки или стратегического сотрудничества.

Среди наиболее интересных целей для Sony выделяется Ubisoft. Несмотря на её высокую рыночную стоимость, потенциал компании делает её привлекательной для японского гиганта. Кроме того, внимание Sony сосредоточено на таких студиях, как Arrowhead Studio, Remedy, Ballistic Moon Studios, Other Ocean, Shift Up, Jetpack и другие.

Однако некоторые крупные игроки уже исключили возможность продажи. Среди них CD Projekt Red, Hideo Kojima Productions, а также японские гиганты Capcom, Square Enix и Konami. Отказ от сделок с Sony подчёркивает стремление этих компаний сохранять независимость.

Стоит отметить, что в последние годы Sony активно расширяет своё игровое подразделение. Покупка Bungie, создателей Destiny, и инвестирование в Haven Studios демонстрируют готовность компании вкладываться в качественные проекты. Ожидается, что новые приобретения помогут Sony усилить её позиции в борьбе с Microsoft, которая также активно скупает игровые активы.

Как скоро Sony завершит свои новые сделки, пока неясно, но её стратегия явно указывает на желание удерживать лидирующие позиции в индустрии.