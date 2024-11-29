Новый Assassin’s Creed выйдет 14 февраля 2025 года: первые детали в январе

Журналист Том Хендерсон сообщил, что уже в середине января 2025 года игроки смогут увидеть первые превью Assassin’s Creed Shadows. Разработчики планируют выпустить игру 14 февраля 2025 года, и, по его словам, вероятность очередного переноса практически исключена.

На этот раз игроков ожидают тёмные средневековые японские декорации. Ранний показ игры за несколько недель до релиза подчёркивает уверенность Ubisoft в готовности проекта. Однако стоит отметить, что репутация компании в последнее время пострадала из-за множества переносов, отменённых проектов и критики по поводу качества некоторых игр. Например, Skull and Bones с треском провалилась и не окупила свой огромный бюджет, а последние части Assassin’s Creed получили смешанные отзывы.

Ubisoft сталкивается с трудностями, связанными с перегруженным производственным графиком, уходом талантливых сотрудников и сокращением прибыли. Однако Assassin’s Creed остаётся одной из самых успешных серий компании, способной вернуть доверие игроков.

Если Assassin’s Creed Shadows удастся оправдать ожидания, это станет важным шагом для Ubisoft в восстановлении её позиций на игровом рынке. Поклонникам остаётся лишь ждать января, чтобы оценить новые материалы из игры.