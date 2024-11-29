LEGO Star Wars: The Skywalker Saga и симулятор автобуса — даром в EGS!

Epic Games Store продолжает традицию щедрых раздач, предлагая на следующей неделе сразу две интересные игры. Среди них симулятор автобуса — Bus Simulator 21 и знаменитая LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, которая станет настоящим подарком для фанатов как LEGO, так и «Звёздных войн».

Bus Simulator 21 — это игра для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим водителем автобуса. Вы будете управлять разными моделями транспорта, прокладывать маршруты и даже оптимизировать график движения. Реалистичная симуляция городских дорог и внимание к деталям делают проект увлекательным как для новичков, так и для тех, кто знаком с жанром.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, в свою очередь, предлагает игрокам возможность пережить все ключевые моменты эпической саги. В игре представлены девять фильмов франшизы, переработанные в узнаваемом LEGO-стиле с фирменным юмором и весёлыми механиками. Участие культовых персонажей, множество планет для исследования и динамичные бои превращают её в одну из самых масштабных игр LEGO.

Раздача начнётся в следующий четверг, и все пользователи EGS смогут добавить обе игры в свою библиотеку совершенно бесплатно. Это отличный шанс познакомиться с уникальными проектами или просто расширить свою коллекцию.