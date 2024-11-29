Утерянная видеокарта NVIDIA всплыла на Reddit

Неожиданная находка из категории «загадок индустрии»: на Reddit появились фотографии единственного в своём роде прототипа видеокарты NVIDIA RTX 4090 Ti. Анонимный пользователь сообщил, что обнаружил её на «полке с компьютерным хламом» в помещении, куда недавно переехал. Несмотря на уникальность находки, контекст ситуации остался неясным — автор поста не стал раскрывать подробностей и лишь отметил, что на снимках запечатлён настоящий прототип.

Эта видеокарта привлекла внимание своими впечатляющими характеристиками. Судя по фотографиям, это массивный четырёхслотовый графический ускоритель с необычным расположением компонентов: печатная плата установлена параллельно материнской, а слот PCIe и видеовыходы вынесены на отдельные модули. Прототип имеет золотой дизайн, что намекает на возможное позиционирование в премиум-сегменте.

Изначально NVIDIA готовила эту модель для выпуска, однако проект так и не увидел свет. До появления находки в сети циркулировали только снимки кулера без платы, вызывая интерес у фанатов. Теперь же энтузиасты получили шанс оценить полный внешний вид карты, которая могла бы стать одной из самых мощных и тяжёлых в линейке NVIDIA.

К сожалению, автор поста не попытался подключить карту, чтобы проверить её работоспособность, и вскоре тема на Reddit была удалена, что оставило множество вопросов без ответа. Несмотря на это, находка вызвала активное обсуждение в сообществе, где фанаты выдвигают теории о причинах отказа NVIDIA от выпуска этой модели.

Эта история — очередное подтверждение того, что мусорное ведро иногда становится местом, где рождаются сенсации. Даже если прототип так и останется историческим артефактом, он подчёркивает стремление NVIDIA к экспериментам и созданию инноваций.