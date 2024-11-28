В SteamVR нашли рендеры новых контроллеров от Valve.

В файлах SteamVR обнаружены рендеры новых контроллеров, разрабатываемых Valve. Устройства получили кодовые названия Ibex и Roy, подтверждая слухи, озвученные инсайдером Брэдом Линчем неделю назад.

Первый девайс — Steam Controller 2 (Ibex). В отличие от первой версии, он получил два аналоговых стика вместо одного, а также квадратные тачпады. Обновление обещает сделать устройство более удобным для современных игр.

Второй контроллер — Index (Deckard) Controllers 2 (Roy), предназначенный для VR-гарнитуры следующего поколения Deckard (или Index 2). Особенность Roy — универсальность: устройство оснащено стандартной раскладкой геймпада (крестовина, бамперы, кнопки ABXY) и, по данным из файлов, может использоваться не только в VR-играх.

Брэд Линч утверждает, что оба устройства находятся на финальной стадии разработки, а их массовое производство уже началось. Это может означать, что официальный анонс не за горами.

Valve активно работает над новыми технологиями для VR-сегмента. Deckard (Index 2) обещает стать революционной гарнитурой с функциями автономной работы, улучшенной оптикой и высокой производительностью. Ожидается, что новинки значительно расширят возможности платформы SteamVR, укрепляя позиции Valve на рынке виртуальной реальности.