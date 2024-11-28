Larian готовит крупное обновление Baldur’s Gate 3: новые сабклассы и уникальные функции.

Baldur’s Gate 3 продолжает развиваться: в 2025 году игра получит фоторежим и поддержку кроссплея. Об этом сообщили разработчики из Larian Studios. Новые функции позволят игрокам запечатлеть ключевые моменты приключений, настраивая позы и выражения персонажей, а также объединять усилия с друзьями на разных платформах.

Январь начнётся с масштабного стресс-теста восьмого патча, который привнесёт 12 новых сабклассов — по одному для каждого основного класса. Помимо уникальных способностей, для них подготовят новые анимации, озвучку и реакции на действия игрока.

Моддинг-сообщество активно поддерживает Baldur’s Gate 3: за последние три месяца создано более 3 тысяч модов, которые игроки скачали свыше 70 миллионов раз. Один из самых запоминающихся модов добавляет заклинание, превращающее врагов в сыр.

С момента релиза в 2023 году Baldur’s Gate 3 завоевала признание игроков и критиков, благодаря чему стала одной из самых обсуждаемых RPG последних лет. Новое обновление обещает сделать игру ещё глубже и разнообразнее, продолжая традиции легендарной серии.