Нечисть, разрушаемость и сражения: новый шутер Trench Tales доступен для теста

Бывший разработчик Black Ops 3 и Prey представил свою новую игру — хоррор-шутер Trench Tales. Проект уже доступен для бесплатного тестирования в Steam. Чтобы получить доступ, достаточно нажать кнопку «Запросить доступ» на странице игры в магазине.

Trench Tales — это шутер от третьего лица с элементами ужаса, действие которого разворачивается в альтернативной реальности времён Первой мировой войны. Игроку предстоит взять на себя роль одинокого героя, случайно оказавшегося в этом странном мире. Его задача — выжить среди полчищ нечисти, используя обширный арсенал оружия, уникальные способности и разрушаемые элементы окружения.

Разработчики обещают захватывающий геймплей с яркими битвами, системой разрушения и атмосферным сеттингом. Хотя точная дата релиза остаётся неизвестной, демоверсия уже даёт представление об игре.

Пока что информации о поддержке русского языка нет. Тем не менее, проект выглядит перспективным для любителей нестандартных шутеров с мрачной атмосферой.