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Amogus54
Project Mojave для Fallout 4 отменён после трёх лет разработки
Мод Project Mojave: New Vegas на движке Fallout 4 не увидит финального релиза.

Глобальная модификация Project Mojave для Fallout 4, стремившаяся перенести культовые локации и контент из Fallout: New Vegas на движок четвёртой части, официально отменена. Разработка длилась более трёх лет, но, как сообщили авторы, они утратили интерес к проекту и больше не готовы жертвовать своим личным временем ради его завершения.

Последняя версия мода, несмотря на отмену, доступна для скачивания на Nexus Mods. В ней игроки могут посетить знакомые места пустоши Мохаве, адаптированные для движка Creation Engine, а также оценить переработанные модели и текстуры.

Fallout: New Vegas, выпущенная Obsidian Entertainment в 2010 году, остаётся одним из самых популярных проектов в серии. Многие фанаты до сих пор мечтают о его ремейке или полноценной адаптации на новых технологиях, что делает отмену Project Mojave особенно горькой новостью.

#новости игр #новости игровой индустрии #fallout 4 #fallout new vegas #new vegas #project mojave
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