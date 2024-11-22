RTX 5070 Ti: новые подробности о следующем поколении GPU

Videocardz опубликовали первые подробности о видеокарте RTX 5070 Ti, ссылаясь на проверенного инсайдера Kopite7kimi. Новинка получит урезанную версию графического чипа GB203 с 8960 CUDA-ядер — это на 17 % больше потоковых процессоров по сравнению с RTX 4070 Ti, у которой их 7680.

Теплопакет новинки составит 300 Вт, что немного превышает показатель предшественницы — у RTX 4070 Ti этот параметр равен 285 Вт. Помимо этого, карта будет основана на печатной плате PG147, которая станет основой и для референсных версий RTX 5080.

Инсайдер не раскрыл данных о частоте видеопамяти RTX 5070 Ti, но известные спецификации уже намекают на существенное повышение производительности. Увеличенное количество CUDA-ядер, обновлённая архитектура и более высокий TDP могут сделать карту достойным выбором для тех, кто ищет баланс между мощностью и ценой.

Пока точная дата выхода RTX 5070 Ti остаётся неизвестной, но слухи о возможном анонсе в первой половине 2025 года усиливаются. Похоже, NVIDIA продолжает подогревать интерес к своим продуктам, демонстрируя очередной мощный инструмент для геймеров и профессионалов.