США могут вынудить Google продать Chrome: борьба с монополией продолжается

Министерство юстиции США инициировало судебное разбирательство, целью которого является разделение ключевых активов компании Google. Ведомство намерено добиваться продажи браузера Chrome, который, по их мнению, усиливает доминирование Google на рынке цифровой рекламы и интернет-поиска.

Chrome, контролирующий около двух третей мирового рынка браузеров, играет центральную роль в экосистеме Google. Браузер не только активно использует поиск Google по умолчанию, но и собирает обширные данные о пользователях, что существенно влияет на эффективность рекламных кампаний компании.

Вице-президент Google Ли-Энн Малхолланд заявила, что Министерство юстиции продвигает «радикальные меры», которые, по её мнению, выходят за пределы разумного регулирования. Google настаивает, что действия правительства подрывают технологический прогресс и ограничивают выбор пользователей.

Инициатива Министерства юстиции стала частью более масштабной кампании администрации Джо Байдена, направленной на ограничение влияния технологических гигантов. Этот шаг уже называют одной из самых решительных попыток за последние годы по сдерживанию монополий в IT-индустрии.

Эксперты отмечают, что если суд поддержит требование о продаже Chrome, это станет серьёзным прецедентом, который может повлиять на всю индустрию. Компании, занимающиеся цифровой рекламой и разработкой браузеров, могут получить новые возможности, а рынок станет более конкурентным.

Действия Министерства юстиции показывают, что борьба с монополиями IT-корпораций выходит на новый уровень. Пока остаётся неясным, каким образом Google может разделить свой бизнес и как это повлияет на его пользователей. Но уже сейчас понятно, что последствия этого решения могут быть глобальными.

Судебное разбирательство обещает стать долгим, но его итог может задать новый вектор для развития технологий и регулирования цифровых рынков.