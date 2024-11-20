Как стажёр спас Half-Life 2 и Valve от краха

Half-Life 2 недавно отметила своё 20-летие, и в честь этой даты Valve выпустила документальный фильм Secret Tape, раскрывающий множество неизвестных ранее деталей. Одна из самых ярких историй связана с конфликтом компании с французским издателем Vivendi, который мог привести не только к краху студии, но и к потере её интеллектуальной собственности. Ключевую роль в спасении Valve сыграл стажёр по имени Эндрю.

На момент выхода Half-Life права на игру принадлежали Vivendi, но отношения между компаниями быстро испортились. Vivendi нарушила договор, распространяя игру Valve Counter-Strike в интернет-кафе Южной Кореи, что вызвало противостояние. Valve попыталась привлечь гиганта к ответственности, но вместо урегулирования Vivendi подала встречный иск, требуя лишить Valve прав на все её проекты. Более того, в закрытых переговорах руководство Vivendi заявляло о желании разрушить студию и её создателей.

Ситуация накалилась настолько, что судебные разбирательства временно остановили разработку Half-Life 2. Казалось, исход будет не в пользу Valve, пока на арену не вышел стажёр Эндрю. Vivendi, предоставив документы в рамках судебного процесса, отправила тысячи страниц материалов на корейском языке. Эндрю, владеющий языком, обнаружил в этих документах ключевую улику — скан письма, где обсуждалось уничтожение важных доказательств.

Эта находка позволила Valve не только выиграть дело, но и закрепить за собой все права на свои проекты. Благодаря этому студия продолжила работу над Half-Life 2, выпустив одну из величайших игр в истории.

Спустя годы сложно представить, как бы выглядела игровая индустрия без этого поворота событий. Возможно, любимые миллионами проекты, такие как Portal или Team Fortress 2, никогда бы не увидели свет.

Valve остаётся одним из лидеров индустрии, а история стажёра Эндрю ещё раз доказывает, что даже один человек может изменить судьбу целой компании.