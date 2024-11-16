Valve раскрывает тайны Episode Three: утраченные механики и причины отмены

Недавно в документальном фильме, посвящённом Half-Life 2, были раскрыты неожиданные подробности разработки Half-Life 2: Episode Three. Эта информация стала настоящей сенсацией для фанатов и сообщества игры, ведь судьба финального эпизода долгие годы оставалась загадкой.





Изначально команда хотела завершить Episode Two драматичной жертвой доктора Кляйнера, который должен был спасти мир, запустив ракету. Однако Гейб Ньюэлл счёл эту концовку неподходящей. Когда же работа над Episode Three началась, у разработчиков не было чёткой концепции: они лишь экспериментировали с механиками, такими как создание барьеров, замораживание врагов и использование льда для преодоления препятствий.

Одна из задумок — живая слизь, способная поглощать всё на своём пути, позже нашла применение в Portal 2. Однако команда чувствовала, что движок Source 1 уже исчерпал свой потенциал, а усталость от многолетней работы над серией усиливала желание переключиться на другие проекты.

Когда Valve сосредоточилась на разработке Left 4 Dead, процесс работы над Episode Three окончательно застопорился. После релиза Left 4 Dead разработчики решили, что идеальный момент для выпуска эпизода упущен. Вместо этого студия сосредоточилась на создании движка Source 2 для будущих игр серии.

Сегодня многие в коммьюнити обсуждают, был ли отказ от Episode Three ошибкой. По мнению самого Ньюэлла, выпуск эпизода без новаторских идей был бы неуважением к фанатам, хотя в ретроспективе разработка могла бы завершиться за два года.