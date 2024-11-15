NVIDIA празднует 20-летие Half-Life 2

NVIDIA решила отметить 20-летний юбилей культовой Half-Life 2, подготовив для фанатов несколько интересных сюрпризов. В рамках празднования компания представила лимитированную версию видеокарты RTX 4080 SUPER в дизайне, вдохновлённом легендарным шутером. Характеристики карты остались неизменными, но внешний вид теперь отсылает к культовой игре.

Но на этом праздничные мероприятия не заканчиваются. Официально анонсирована Half-Life 2 RTX, которая создаётся в сотрудничестве с Orbifold Studio. Ремастер обещает поддержку трассировки лучей, а также обновлённую графику и улучшенные текстуры. И самое приятное: все владельцы оригинальной Half-Life 2 смогут получить улучшенную версию бесплатно. Уже сейчас в Steam появилась страничка проекта, где можно ознакомиться с деталями и добавить игру в список желаемого.

Чтобы ещё больше заинтересовать сообщество, NVIDIA выпустила специальное видео о процессе создания Half-Life 2 RTX. В ролике продолжительностью пять минут команда разработчиков делится своими подходами к работе над ремастером и показывает, как трассировка лучей и другие современные технологии преображают знакомые уровни.

Интересно отметить, что Half-Life 2 остаётся одной из самых влиятельных игр в истории, задавшей стандарты не только для жанра шутеров, но и для всей индустрии. Выпуск RTX-версии является не только данью уважения к оригиналу, но и демонстрацией того, как современные технологии могут вдохнуть новую жизнь в классические проекты.