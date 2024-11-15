Этот факт подтверждает Deadline

Amazon выбрал актрису, которая исполнит главную роль в предстоящем сериале по известной франшизе Tomb Raider. Звезда "Игры престолов" Софи Тёрнер перевоплотится в Лару Крофт, культовую героиню видеоигр и кино. Как сообщает издание Deadline, среди претенденток на роль также была Люси Бойнтон, известная по фильму «Богемская рапсодия», но выбор создателей пал именно на Тёрнер.

Проектом занимается Фиби Уоллер-Бридж, получившая широкую известность благодаря сериалу «Дрянь». Она выступает не только в роли создательницы, но и активно участвует в разработке сценария. Известно, что Уоллер-Бридж — большая поклонница серии игр Tomb Raider, что дает надежду на внимательное отношение к канону и глубокое раскрытие образа Лары Крофт.

Сериал обещает стать одной из главных новинок на платформе Amazon Prime Video, и фанаты с нетерпением ждут первых подробностей о сюжете и других участниках каста. Новый проект продолжает традицию адаптаций популярных видеоигр, которые в последнее время становятся все более успешными и востребованными.

Франшиза Tomb Raider начала свой путь в 1996 году и с тех пор превратилась в одну из самых известных игровых серий. Ранее в роли знаменитой героини можно было увидеть Анджелину Джоли и Алисию Викандер. Новый проект Amazon станет третьей попыткой рассказать историю Лары в формате фильма или сериала, а интерес к персонажу остаётся высоким спустя почти три десятилетия.