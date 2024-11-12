AMD укрепляет лидерство в Германии с рекордными продажами Ryzen 7 9800X3D.

Новый игровой процессор от AMD — Ryzen 9800X 3D — стремительно завоевал популярность в Германии, став настоящим хитом. По данным магазина Mindfactory за период с 4 по 10 ноября 2024 года, флагманский чип от AMD был продан в количестве 980 экземпляров. Это результат, более чем в два раза превосходящий показатели его предшественника и в 98 раз превышающий продажи процессоров Intel Core Ultra 200 за тот же период.

Согласно отчётам, AMD продолжает укреплять свои позиции на рынке CPU: 91,49% всех процессоров, проданных за эту неделю в Германии, приходятся на чипы «красной» компании. Более того, AMD занимает 91,89% выручки и контролирует 88,07% рынка материнских плат, что указывает на впечатляющее доминирование в этом регионе.

Intel, со своей стороны, продолжает терять позиции: продажи Intel Core Ultra 200K сократились в четыре раза. Наиболее популярной моделью от Intel в этот период стал Core i9-14900K, однако её приобрели всего 30 пользователей, что поместило её на далекое 26-е место в чарте.