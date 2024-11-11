EA исследует интерес игроков к подписке в Apex Legends

Electronic Arts и Respawn Entertainment, похоже, хотят расширить монетизацию Apex Legends и рассматривают возможность введения ежемесячной подписки. Недавно некоторым игрокам было отправлено письмо с опросом, в котором компания оценивает интерес к платной подписке. Она могла бы включать в себя внутриигровую валюту, уникальные награды и бонусы для боевого пропуска, добавляя ценность для регулярных игроков.

Такой шаг вызывает неоднозначную реакцию, так как игроки давно устают от подписок, присутствующих уже почти в каждом сервисе и игре. Учитывая недавние финансовые изменения, о которых говорила EA, компания явно ищет новые способы повысить доход от Apex Legends. Однако многим геймерам идея платной подписки в условиях уже существующей системы монетизации кажется не самой привлекательной.

Ситуация усугубляется и недовольством фанатов текущими проблемами Apex Legends. Недавние отзывы в Steam преимущественно отрицательные, и игроки жалуются на слабую борьбу с читерами, постоянные технические неполадки и случайные баны. Эти проблемы особенно ощутимы для пользователей Steam Deck, у которых из-за античит-системы игра стала почти непригодной.

Кроме того, недавние изменения в боевом пропуске и добавление временных режимов в новом сезоне не смогли успокоить сообщество. Многие игроки указывают, что игра всё больше отходит от своих корней, а введение подписки может лишь усилить ощущение излишней коммерциализации.

Подобные подписки уже применяются в других играх, например, Fortnite Crew в Fortnite и GTA+ в Grand Theft Auto Online, но и они никогда не были встречены с восторгом. Остается под вопросом, сможет ли Apex Legends оправдать ожидания игроков или введение подписки только усилит негатив в сообществе.