Слухи о ремейке Batman: Arkham Asylum намекают на новый этап развития Arkhamverse

Похоже, что Warner Bros. планирует вернуть на экраны культовый Batman: Arkham Asylum, выпустив его в формате ремейка. Об этом сообщил Vara_Dark, ссылаясь на внутренние источники в компании. Хотя Vara_Dark — не самый надежный инсайдер, заявление совпадает с недавними планами Warner Bros., которые были озвучены генеральным директором Дэвидом Заславом. Он отметил, что Warner Bros. в будущем сосредоточится на своих ключевых франшизах, включая DC, Hogwarts Legacy, Mortal Kombat и Game of Thrones, с особым акцентом на Бэтмена.

Возможный ремейк Arkham Asylum может быть попыткой компании быстро заработать на известной франшизе после разочаровывающего запуска игры Suicide Squad: Kill the Justice League, которая получила неоднозначные отзывы, не оправдала ни чьих ожиданий и провалилась. Вместо создания новых сюжетных игр во вселенной Arkham, Warner Bros., вероятно, рассматривает ремейк как способ вернуть популярную серию в актуальную повестку, не затрачивая ресурсы на полноценную новую игру.

Однако идея полного ремейка может вызвать вопросы. Оригинальный Batman: Arkham Asylum, вышедший в 2009 году, по-прежнему выглядит достойно, и многие фанаты считают, что ремастер с обновлёнными текстурами и улучшенной графикой был бы достаточно хорош для современных консолей. Создание полноценного ремейка может показаться излишним шагом, учитывая минимальные изменения, которые можно внести в игру.

В ожидании официального подтверждения от Warner Bros., фанатам остаётся лишь гадать, в каком виде вернётся одна из самых знаковых игр о Тёмном Рыцаре.