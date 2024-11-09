Компания сосредоточится на Бэтмене, Mortal Kombat и других топ-франшизах.

Провалы проектов Suicide Squad и MultiVersus обошлись Warner Bros. в $300 миллионов убытков, что вынудило компанию серьезно пересмотреть свою стратегию. Теперь Warner Bros. отходит от вложений в мелкие проекты и игры-сервисы, предпочитая сосредоточиться на крупных франшизах, включая DC Universe, с особым акцентом на популярного Бэтмена, а также на Mortal Kombat, Hogwarts Legacy и Game of Thrones.

В Warner Bros. считают, что фокус на проверенные бренды позволит не только снизить риски, но и углубить качество контента, что важно для геймеров, которые ценят глубокие вселенные и проработанные истории. В особенности это касается игр по вселенной DC, где персонажи, такие как Бэтмен и Джокер, уже давно завоевали сердца игроков. Также ожидается, что новый подход улучшит положение Mortal Kombat — одного из лидеров среди файтинговых серий, которая стабильно показывает отличные результаты и имеет широкую аудиторию.

Провалы таких игр как MultiVersus и Suicide Squad, несмотря на отрицательные последствия, стали полезным опытом для Warner Bros., наглядно демонстрируя риски, связанные с недооценкой запросов фанатов и слабым позиционированием на рынке.