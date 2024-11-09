Появились новые подробности о The Witcher 4 – известен первый актер

Поклонники "Ведьмака" уже долго находятся в ожидании новостей о долгожданной новой части саги – The Witcher 4, и, похоже, CD Projekt Red начинает раскрывать карты. По свежей информации, британский актер Джейк Ламперт примет участие в проекте и исполнит роль нового героя по имени Бранко. Эти данные стали известны из его профиля на сайте Spotlight, где указана работа над The Witcher 4.

Хотя официальная дата релиза еще не объявлена, ожидается, что игра выйдет не раньше 2025 года. Учитывая то, что The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 переносили не один раз, можно смело ожидать релиз в 2026 году. Похоже, что работа над проектом идет полным ходом, а первые слухи об актерском составе только усиливают интерес фанатов. Пока неизвестно, какую роль Бранко будет играть в мире "Ведьмака" и насколько значимым станет этот персонаж для сюжета новой игры, но ожидание растет.

Слухи и информация о разработке нового "Ведьмака" уже много месяцев усиливают ожидания фанатов. Игроки надеются на возвращение знакомой атмосферы в сочетании с улучшенной графикой и свежим сюжетом, который сможет удивить поклонников серии.