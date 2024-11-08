Новая трилогия «Звёздных войн» вернет Скайуокеров на экраны

По данным Deadli, Lucasfilm работает над новой трилогией «Звёздных войн», которая продолжит основные эпизоды франшизы и обещает вернуть часть знакомых элементов на экраны. Зрители могут увидеть эпизоды 10, 11 и 12, которые станут прямыми продолжениями Саги о Скайуокерах. Как утверждается, за сценарий всех трёх частей возьмётся Саймон Кинберг, известный по работе над киновселенной «Люди Икс».

Однако, по информации от издания THR, новая трилогия будет не просто продолжением — создатели планируют представить целую линейку свежих персонажей, хотя не исключено, что старые герои также появятся в эпизодических ролях. Судя по всему, сюжет трилогии не будет связан с предыдущими анонсами, такими как проект о Новом Ордене джедаев с участием Рей Скайуокер.

Мир «Звёздных войн» остаётся одной из самых популярных франшиз всех времён, но поклонники всё чаще жалуются на избыток однообразных сюжетов от Disney. Фанатам хотелось бы увидеть фильмы по мотивам известных комиксов или игр о Старой Республике, ведь они предлагают свежие и оригинальные истории.

Конкретных деталей о новой трилогии пока нет, а первый из фильмов может выйти только к 2028 году. А вот следующий релиз Lucasfilm запланирован на май 2026 года — это полнометражный фильм «Мандалорец и Грогу», который вернёт полюбившихся героев на большие экраны.