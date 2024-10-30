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Amogus54
AMD разрабатывает FSR с нейронными сетями для трассировки пути
AMD улучшает FidelityFX: новая версия FSR может стать ответом DLSS от Nvidia

Компания AMD продолжает работать над технологией нейронного шумоподавления для трассировки пути в реальном времени, намереваясь расширить возможности своей архитектуры RDNA. По информации с GPUOpen, исследования направлены на разработку нейронной сети, которая помогает бороться с шумом, возникающим при уменьшении количества выборок при рендеринге трассировки.

Проблема шума особенно актуальна для трассировки пути, ведь для создания одного кадра в киноиндустрии требуется тысячекратная обработка пикселей, и каждый кадр может рендериться часами. Для игр же, где всё происходит в реальном времени, требуется снижать количество выборок, что приводит к неполному освещению и артефактам. Новая технология AMD позволит сглаживать этот шум и восстанавливать утраченные детали, что приведет к улучшению качества изображения.

Эта инновация от AMD в будущем может объединить нейронное масштабирование и шумоподавление в рамках одной технологии, расширив возможности FidelityFX Super Resolution (FSR). Вероятно, новая версия FSR — предположительно FSR 4 — появится вместе с грядущим поколением графических процессоров RDNA 4. И хотя на данный момент неясно, смогут ли текущие графические процессоры AMD поддерживать эту технологию, появление такой альтернативы DLSS даст игрокам большую свободу в выборе оборудования, поскольку FSR поддерживается на более широком спектре видеокарт.

Благодаря этому решению AMD сможет конкурировать с DLSS от Nvidia, предлагая геймерам качественное масштабирование на большем количестве устройств, и обеспечивая улучшенное изображение для игр с поддержкой трассировки пути.

#amd #nvidia #видеокарты #rtx #нейросети #dlss #трассировка лучей #fsr #трассировка путей
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