Новый «Зомби»-режим в Call of Duty 2025: что нас ждёт?

Согласно источникам, на закрытых тестированиях Call of Duty 2025 раскрыли первые подробности нового режима «Зомби». Как сообщает инсайдер Том Хендерсон, игроки вновь встретят оригинальный отряд персонажей — Николая, Эдварда, Демпси и Такео. Однако внешне они не будут совпадать ни с версией Примис, ни с Ультимис, которые фанаты помнят по прошлым играм.

На этот раз сюжет будет сосредоточен вокруг нового антагониста, который стремится восстановить старую мультивселенную. Основная карта будет вдохновлена популярным режимом TranZit из Black Ops 2, где у игроков снова появится возможность перемещаться на транспорте. По слухам, за время жизни игры может быть выпущено до шести карт для этого режима.

Напомним, что Call of Duty 2025 станет прямым продолжением Black Ops 2, что только усиливает интерес к предстоящему релизу.

Режим «Зомби» стал неотъемлемой частью серии Call of Duty, впервые появившись в World at War и с тех пор завоевав культовый статус среди игроков. Это кооперативный режим, где игроки борются с ордами зомби, часто с элементами выживания. В разных играх серии «Зомби»-режим имел свою уникальную атмосферу и сюжетные арки, а возвращение таких культовых персонажей, как Николай и Эдвард, вызывает ностальгию у фанатов. Режим в Call of Duty 2025 обещает продолжить эту традицию, добавив новые элементы, которые могут сделать его ещё более захватывающим.