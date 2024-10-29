Мультиплеер Buckshot Roulette теперь в открытом доступе

Студия разработчиков анонсировала долгожданный старт открытой бета-версии мультиплеера Buckshot Roulette, которая началась 28 октября. Это решение было принято после огромного количества заявок на закрытое тестирование, поэтому разработчики решили предоставить доступ всем желающим. Теперь геймеры смогут протестировать многопользовательский режим и погрузиться в азартные сражения вместе с друзьями.

Как присоединиться к бета-тестированию и играть с друзьями?

Чтобы принять участие в открытой бете, убедитесь, что Buckshot Roulette уже есть в вашей библиотеке Steam. Затем выполните несколько простых шагов:

Откройте свойства игры в Steam. Перейдите в раздел «Бета-версии» и введите код доступа, который можно найти на Discord-сервере игры. Обновите игру, если она не сделает это автоматически.

В текущей версии мультиплеера нет системы публичного матчмейкинга, поэтому игроки смогут находить друг друга через систему лобби или с помощью ID лобби, созданного для каждого подключения. Также можно воспользоваться ботом в Discord-сервере для поиска случайных участников.

Buckshot Roulette — это инди-игра с уникальным геймплеем, которая уже стала настоящим открытием для многих геймеров. Разработчики продолжают активно тестировать игру и призывают игроков делиться отзывами и сообщать о багах.