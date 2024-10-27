Phasmophobia выходит на консолях в конце октября — новый трейлер раскрывает детали

На презентации Xbox Partner Preview студия Kinetic Games анонсировала дату выхода консольных версий хоррора Phasmophobia. Теперь игра, ставшая инди-феноменом, будет доступна на Xbox Series X|S и PlayStation 5 с 29 октября, как раз к Хэллоуину. Вместе с анонсом был показан новый трейлер, который дал представление о том, что ждет игроков на консолях.

Phasmophobia впервые вышла в 2020 году в раннем доступе на платформе Steam и быстро завоевала популярность благодаря уникальному геймплею. В игре до четырёх игроков объединяются, чтобы исследовать места с паранормальной активностью и сталкиваться с призраками, каждый из которых имеет свои уникальные повадки и способности. Важной особенностью Phasmophobia является голосовое взаимодействие: игроки могут общаться с призраками и реагировать на окружение с помощью микрофона, что добавляет реализма и ужаса к игровому процессу. Командная работа и координация действий — ключевые элементы для выживания в игре.

Phasmophobia предлагает уникальный опыт взаимодействия с паранормальным, что делает её одной из самых напряженных игр в жанре хоррор.