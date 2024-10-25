Забирайте Ghostwire: Tokyo бесплатно в Epic Games Store с четверга

На следующей неделе в Epic Games Store будет доступна бесплатная раздача мистического экшена Ghostwire: Tokyo. Игра станет доступной для всех пользователей уже в четверг и будет предлагаться бесплатно в течение ограниченного времени – одной недели.

Ghostwire: Tokyo — это игра от студии Tango Gameworks, где вам предстоит погрузиться в атмосферу мистического Токио, опустевшего из-за таинственного исчезновения людей. Игрокам предстоит сразиться с паранормальными существами и разгадать загадку исчезновений, используя уникальные магические способности. Игра отличается красивым визуальным стилем и увлекательной боевой системой, предлагая игрокам насыщенное путешествие по улицам пустого мегаполиса.

Разработкой игры занималась студия Tango Gameworks, известная своим вкладом в жанр хорроров и экшенов. Студия, возглавляемая именитым геймдизайнером Синдзи Миками, создала такие проекты, как The Evil Within.

Epic Games Store продолжает регулярно радовать своих пользователей бесплатными раздачами игр, стремясь увеличить популярность своего магазина. Раздача таких тайтлов, как Ghostwire: Tokyo, подтверждает стратегию компании, направленную на привлечение новых игроков и удержание постоянных пользователей.