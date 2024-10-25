Процессоры Intel Core Ultra 200K уже в продаже, но первые отзывы разочаровывают

Intel анонсировала старт продаж новых процессоров серии Core Ultra 200K и материнских плат с чипсетом Z890 на рынках Европы, Азии и США. В линейку вошли три модели: Core Ultra 5 245K, Core Ultra 7 265K и Core Ultra 9 285K. Каждая из новинок получила значительное количество производительных и энергоэффективных ядер, однако первые тесты и отзывы реальных пользователей демонстрируют, что выдающихся результатов от новых процессоров ждать не стоит.

Флагман серии, Core Ultra 9 285K, оснащён 8 производительными и 16 энергоэффективными ядрами, обеспечивая максимальную частоту до 5,7 ГГц. Модель 265K предлагает 8 P-ядер и 12 E-ядер с пиком на уровне 5,5 ГГц, а младшая модель 245K включает 6 P-ядер и 8 E-ядер с частотой 5,2 ГГц. Однако ни одна из моделей не поддерживает гиперпоточность, что уже вызывает вопросы у технического сообщества.

Рекомендованные цены на новинки составляют $589 за Core Ultra 9 285K, $394 за Core Ultra 7 265K и $309 за Core Ultra 5 245K. Однако розничные цены оказались выше заявленных на $10-20 в зависимости от региона и магазина. Также в продаже появились материнские платы с новым сокетом LGA 1851 от компаний ASUS, ASRock, GIGABYTE и MSI. Их стоимость варьируется от $189 до $1000.

Несмотря на значительный маркетинговый ажиотаж, первые обзоры показывают, что новая линейка Intel не может похвастаться впечатляющей производительностью. Это поднимает вопрос о том, не теряет ли Intel свои позиции на рынке процессоров, особенно на фоне усиливающейся конкуренции со стороны AMD.