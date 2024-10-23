Horizon продолжает радовать фанатов: сетевая игра не отменена

Фанаты вселенной Horizon могут вздохнуть с облегчением: сетевая игра по мотивам знаменитой серии, как стало известно, не отменена, несмотря на недавние проблемы разработчика NCSoft. Компания объявила о реструктуризации, вызванной снижением доходов, что привело к сокращению штата и отмене некоторых проектов. Однако среди жертв изменений не оказалось сетевой игры по Horizon, а также одиночной игры Project M и проектов Battle Crush и Miniverse.

Ранее инсайдер Джейсон Шрайер утверждал, что сетевая игра станет одним из ближайших крупных релизов во вселенной Horizon, хотя полноценного третьего продолжения ждать еще долго.

Сейчас во вселенной Horizon находится в разработке несколько проектов, включая основной сюжет и ответвления, что вызывает вопросы у поклонников: не слишком ли много новых игр в одной франшизе? 14 ноября 2024 планируется выход LEGO игры по мотивам вселенной игр Horizon с Элой. Однако популярность оригинальных игр от Guerrilla Games пока поддерживает интерес к серии на высоком уровне.