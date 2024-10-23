«Хищник: Пустоши» выйдет 5 ноября следующего года

Следующая часть культовой франшизы «Хищник» получила дату выхода. Фильм под названием «Хищник: Пустоши», с Эль Фаннинг в главной роли, выйдет 5 ноября следующего года. Лента заняла слот, освободившийся после переноса фильма «Блэйд» на неопределённый срок. Режиссёром проекта выступает Дэн Трахтенберг, известный по предыдущей части франшизы — фильму «Добыча» (Prey), который стал успешным перезапуском и уже получил зелёный свет на создание сиквела.

«Хищник» — это одна из самых знаковых серий фильмов в жанре научной фантастики и боевиков, зародившаяся в 1987 году и с тех пор снискавшая статус культовой. Ожидания от новой части высоки, особенно с учётом успеха «Добычи», которая смогла вдохнуть свежий воздух в давно устоявшуюся формулу. Теперь к команде присоединилась талантливая Эль Фаннинг, что также добавляет интереса к проекту.

Эль Фаннинг, обладающая впечатляющим актёрским диапазоном, давно зарекомендовала себя как одна из самых ярких и универсальных актрис нового поколения. Её участие в проекте может привнести в фильм новые грани, а её харизма способна усилить противостояние с грозным инопланетным охотником.



