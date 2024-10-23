Marvel убрала «Блэйда» из календаря: будущее фильма под вопросом

Фильм «Блэйд» снова сталкивается с трудностями. На этот раз Marvel Studios исключила проект из своего графика релизов на 2025 год. Фильм, который поклонники ждали с нетерпением, должен был выйти в ноябре, однако разработка застопорилась. Прошло уже пять лет с момента анонса участия Махершалы Али в роли Блэйда, но, к сожалению, до сих пор не найден режиссёр, способный вдохнуть жизнь в этот проект.

Ситуация с Блэйдом давно вызывает недоумение у поклонников. За последние несколько лет проект неоднократно менял режиссёров и сценаристов, но так и не смог выйти на стадию активного производства. Фанаты начали терять веру в то, что Махершала Али наконец-то появится на экранах в образе легендарного охотника на вампиров.

В свете этих событий появляется мнение, что Marvel, возможно, следует обратить внимание на Уэсли Снайпса и использовать его культового персонажа хотя бы в рамках грядущих «Секретных войн». Снайпс, сыгравший Блэйда в оригинальной трилогии, остаётся любимцем фанатов, и его возвращение могло бы скрасить затянувшуюся неопределённость с новым фильмом.

Marvel, похоже, до сих пор не может решить, что делать с этим проектом. С постоянными задержками и перебоями в производстве кажется, что студия просто не знает, как подступиться к «Блэйду». Это огорчает не только поклонников, но и самого Махершалу Али, который уже долгие годы ждёт своей возможности блеснуть в этой культовой роли.