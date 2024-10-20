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Amogus54
PSSR на PS5 Pro показывает чёткую и детализированную картинку, но уступает DLSS от NVIDIA
Апскейлер PSSR на PS5 Pro: лучше, чем FSR 3.1, но не лучше DLSS

Sony представила новый апскейлер PSSR на своей PS5 Pro, который уже привлёк внимание Digital Foundry. По их словам, PSSR демонстрирует более чёткую и детализированную картинку по сравнению с конкурентом — AMD FSR 3.1, особенно заметно это в проработке травы и голограмм. Однако, несмотря на впечатляющие результаты, PSSR всё ещё не может превзойти качество изображения, которое обеспечивает технология NVIDIA DLSS.

Слева PSSR Performance на PS5 Pro, слева FSR 3.1 Quality Mode, Windows 11

Сравнение проводилось на схожих настройках, и в итоге DLSS показал более чистое изображение с меньшим количеством графических артефактов, что делает его всё ещё лидером в этой области.

Стоит отметить, что Sony активно продвигает собственные разработки, такие как PSSR, стремясь улучшить графические возможности своих консолей. Хотя это похвально, утверждение, что консольные апскейлеры могут обойти решения для ПК, всё ещё вызывает сомнения среди геймеров и экспертов. ПК остаётся доминирующей платформой для максимальных графических настроек, хотя усилия Sony заслуживают признания.

Остаётся также надеяться, что новый апскейлер Sony появится в их играх на ПК, чтобы можно было сделать уже точное сравнение технологий на одной платформе.

#amd #nvidia #sony #новости игр #новости игровой индустрии #dlss #ps5 pro #fsr #pssr
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