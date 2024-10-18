На недавней конференции Xbox Remedy представила новый проект во вселенной Control — кооперативную игру под названием FBC: Firebreak. Релиз игры запланирован на 2025 год, и она выйдет для PlayStation 5 и других платформ в цифровом формате по сниженной цене.
Основные особенности игры:
- Кооперативный PvE-геймплей для до трёх игроков.
- Поддержка кроссплея между PS5 и другими платформами.
- События происходят после финала Control, однако знание основной сюжетной линии необязательно.
- FBC: Firebreak будет доступна в день релиза в подписках PS Plus Extra и Deluxe, а также в Xbox Game Pass.
Несмотря на то что игра строится на основе вселенной Control, игрокам не потребуется глубоких знаний о Джесси Фейден и её истории. Это делает игру доступной как для фанатов оригинала, так и для новичков, что может расширить её аудиторию.
Многие игроки с нетерпением ждут новый проект от Remedy, надеясь, что FBC: Firebreak сможет предложить уникальный кооперативный опыт, как и в оригинальной Control. Ранее студия зарекомендовала себя как один из лидеров в жанре атмосферных экшенов, и ожидания от нового проекта высоки.