FBC: Firebreak — кооперативная игра от создателей Control станет частью PS Plus и Game Pass

На недавней конференции Xbox Remedy представила новый проект во вселенной Control — кооперативную игру под названием FBC: Firebreak. Релиз игры запланирован на 2025 год, и она выйдет для PlayStation 5 и других платформ в цифровом формате по сниженной цене.

Основные особенности игры:

Кооперативный PvE-геймплей для до трёх игроков.

Поддержка кроссплея между PS5 и другими платформами.

События происходят после финала Control, однако знание основной сюжетной линии необязательно.

FBC: Firebreak будет доступна в день релиза в подписках PS Plus Extra и Deluxe, а также в Xbox Game Pass.

Несмотря на то что игра строится на основе вселенной Control, игрокам не потребуется глубоких знаний о Джесси Фейден и её истории. Это делает игру доступной как для фанатов оригинала, так и для новичков, что может расширить её аудиторию.

Многие игроки с нетерпением ждут новый проект от Remedy, надеясь, что FBC: Firebreak сможет предложить уникальный кооперативный опыт, как и в оригинальной Control. Ранее студия зарекомендовала себя как один из лидеров в жанре атмосферных экшенов, и ожидания от нового проекта высоки.