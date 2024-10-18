Wolverine может появиться на PlayStation уже скоро, но релиз придется ждать до 2026 года

По слухам, PlayStation может в ближайшее время продемонстрировать долгожданную игру Wolverine от студии Insomniac Games. Инсайдер под псевдонимом Kurakasis поделился информацией о том, что официальный показ проекта может состояться совсем скоро.

Согласно утечке, новая игра, эксклюзивно разрабатываемая для PlayStation 5, появится на этой платформе не ранее 2026 года. Также инсайдер утверждает, что версия для PC станет доступна только к 2027 году, но не исключено, что полноценный запуск на ПК может затянуться до весны 2028 года.

Поклонники с нетерпением ждут новостей о Wolverine, ведь предыдущие проекты студии, такие как Marvel's Spider-Man 1 и 2, Spider-Man: Miles Morales, получили высокие оценки критиков и игроков. Insomniac зарекомендовала себя как одна из лучших студий, работающих над супергеройскими играми, что подогревает ожидания вокруг нового проекта. Игроки надеются, что разработчики смогут передать уникальный стиль Росомахи с тем же качеством и динамикой, которые были показаны в играх о Человеке-пауке.

Скоро ли мы увидим первый геймплей или трейлер? Ожидания растут, и, возможно, вскоре PlayStation порадует нас долгожданной новинкой.