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Amogus54
Бывший глава PlayStation: «AAA-блокбастеры могут уничтожить индустрию»
«AAA-блокбастеры уничтожат индустрию» — экс-глава PlayStation

Бывший руководитель PlayStation Шон Лейден заявил, что увеличение расходов на разработку крупных игр угрожает будущему индустрии. По его словам, современные AAA-проекты требуют настолько крупных инвестиций, что компании предпочитают идти на безопасные решения — в первую очередь те, которые гарантируют прибыль через монетизацию. Это, по мнению Лейдена, лишает разработчиков возможности экспериментировать и проявлять креативность, оставляя только блокбастеры и инди-игры на рынке.

Лейден отмечает, что средний сегмент индустрии, состоящий из AA-игр, практически исчез, и если игровой бизнес продолжит полагаться на дорогие блокбастеры, это приведет к коллапсу. Большие бюджеты делают выпуск игр чрезвычайно рискованным, ведь если проект проваливается, компания несет огромные убытки. Это создает замкнутый круг, в котором издатели инвестируют только в проверенные концепции и отказываются от инноваций.

Лейден также подчеркивает, что высокобюджетные игры стоят студиям все дороже и дороже. Для примера, бюджет некоторых современных блокбастеров уже превышает 200 миллионов долларов, и это только на разработку. Эти затраты делают любой рискованный шаг в сторону новых идей неоправданным. Игровые компании вынуждены выпускать только то, что гарантированно окупится, что ограничивает креативные эксперименты.

Индустрия стоит перед дилеммой: либо продолжать вкладывать огромные суммы в дорогие проекты, либо искать новые пути, чтобы сохранить баланс между инновациями и финансовой устойчивостью.

#sony #playstation #новости игр #новости игровой индустрии #sony playstation #ааа
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