Игры из EGS и GOG скоро можно будет устанавливать через Steam

Разработчики плагина Junk Store для Decky Loader объявили, что их проект вскоре станет доступен в Steam. Этот плагин позволяет пользователям Steam Deck устанавливать и запускать игры из Epic Games Store и GOG, что является долгожданной новостью для многих геймеров, которые хотели бы видеть свои покупки из этих магазинов в библиотеке Steam.

Junk Store, ранее работавший через Decky, теперь станет независимым инструментом, но с платным доступом. Это неудивительно, учитывая труд двух разработчиков, создавших этот плагин. Более того, команда обещает дальнейшее расширение списка поддерживаемых магазинов и намекает на некую «большую фичу», которая должна стать настоящим подарком для пользователей.

На момент написания новости страница плагина в Steam была временно недоступна, хотя раньше его можно было добавить в список желаемого. Разработчики ожидают одобрения от Valve, но уверяют, что все проблемы будут решены в ближайшее время.

Это событие с нетерпением ждут не только владельцы Steam Deck, но и те, кто хочет объединить свои игры из различных платформ, таких как EGS и GOG, в одной удобной библиотеке.