Процессоры Intel Core Ultra 200 без индекса K ограничены в разгоне оперативной памяти

Недавние данные, обнаруженные на сайте ASRock в разделе тестирования оперативной памяти на материнской плате Z890 Taichi, показывают новые ограничения процессоров Intel Core Ultra 200 без индекса K. Эти процессоры, построенные на архитектуре Arrow Lake, демонстрируют не только сниженные тактовые частоты и уменьшенное энергопотребление по сравнению с версиями с индексом K, но и более скромные возможности разгона оперативной памяти.

Максимальная поддерживаемая скорость передачи данных памяти для чипов Core Ultra 200 non-K составляет 7200 МТ/с, тогда как их более производительные аналоги с индексом K могут разгонять ОЗУ до 9066 МТ/с. Это ограничение может стать неприятной новостью для энтузиастов, рассчитывающих на возможности разгона своих систем.

После неудач с процессорами 13 и 14 поколений, где Intel страдали от ошибок в микрокоде, такие ограничения на фоне общей ситуации выглядят странно и даже вызывают смех. Пользователи уже начинают замечать, что Intel все больше пытается ограничить функциональность своих более доступных решений, что может оттолкнуть часть аудитории в пользу AMD, которые предлагают больше возможностей за ту же цену.

Процессоры Intel последних поколений неоднократно подвергались критике за недостаточную производительность по сравнению с решениями конкурентов. 13-е и 14-е поколения не оправдали ожиданий, и теперь ограничения на разгон памяти только подливают масла в огонь. Пользователи жалуются на завышенные цены при недостатке инноваций, что только усиливает негативный фон вокруг бренда.