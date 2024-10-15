NVIDIA: будущее вычислений — больше GPU для большей производительности

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что закон Мура больше не актуален, и наращивание производительности теперь требует увеличения количества видеокарт. В интервью Altimeter Capital он подчеркнул, что число транзисторов на чипах больше не удваивается каждые два года, как это предполагал закон. Чтобы достичь нужной вычислительной мощности, придется использовать больше графических процессоров.

Он также отметил успех компании Илона Маска, xAI, которая смогла установить оборудование NVIDIA всего за 17 дней, хотя обычно на это уходят месяцы. По словам Хуанга, Маск обладает «сверхчеловеческими» качествами, что и позволило достичь таких результатов.

NVIDIA остается лидером в производстве видеокарт, предлагая решения для геймеров и разработчиков, стремящихся повысить производительность своих систем. В будущем пользователям придется полагаться на масштабирование вычислительных мощностей через GPU.

NVIDIA продолжает оставаться лидером на рынке графических процессоров, предлагая решения, которые помогают как в играх, так и в высокопроизводительных вычислениях. Серии видеокарт GeForce RTX стали ключевыми элементами для разработчиков, ученых и геймеров.