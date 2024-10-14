Фондовые рынки Китая и США толкают Биткоин к новым высотам

Цена биткоина в октябре достигла отметки в $65 000, установив новый максимум для месяца. Влияние на рыночные настроения оказали положительные экономические данные из Китая и США, которые стимулировали активные покупки криптовалюты. По данным CoinDesk, резкий скачок курса BTC произошёл 14 октября, когда китайские акции завершили утреннюю торговую сессию с ростом, а американские фондовые индексы также обновили свои максимумы.

Рост курса биткоина подогревается ожиданиями участников рынка, которые рассчитывают на дальнейшее укрепление криптовалюты в октябре. Однако, несмотря на уверенный рост, уже половина месяца позади, и многие начинают задумываться, продолжится ли эта тенденция или крипторынок столкнётся с коррекцией.

Октябрь традиционно рассматривается криптоэнтузиастами как месяц, в котором возможен рост стоимости криптовалют. Многие инвесторы ожидают, что BTC и другие цифровые активы укрепят свои позиции на фоне улучшения глобальных экономических показателей. Однако, с учётом волатильности крипторынка, не стоит забывать о возможных резких изменениях в курсах.