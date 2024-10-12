Подразделение Sony Mobile в России подало на ликвидацию

Российское подразделение Sony Mobile подало запрос на ликвидацию своего юридического лица в России, как сообщает ТАСС. Несмотря на тревожные заголовки, ликвидация касается исключительно подразделения, отвечающего за мобильные устройства. По состоянию на конец 2023 года в Sony Mobile числился лишь один сотрудник — генеральный директор, гражданин Белоруссии Анатолий Машков.

Хотя эта новость может вызвать обеспокоенность среди российских поклонников бренда, важно отметить, что другие дочерние компании Sony продолжают функционировать в России. В частности, Sony Electronics и другие подразделения компании пока не заявляли о закрытии или прекращении работы. Это значит, что российским потребителям не стоит переживать за доступ к другим продуктам японского технологического гиганта.

Компания Sony уже долгое время сталкивается с экономическими вызовами на российском рынке, и её решение о ликвидации подразделения может быть связано с общей перестройкой бизнеса. Тем не менее, на фоне этого решения остаётся вопрос о дальнейшей стратегии бренда в условиях текущей экономической ситуации.



