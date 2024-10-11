Википедия наводнена фейковыми статьями, созданными ИИ

С развитием искусственного интеллекта появляются не только инновационные решения, но и новые проблемы. Одной из таких стала вспышка фальшивых статей в Википедии, созданных с помощью чат-ботов, таких как ChatGPT. Редакторы онлайн-энциклопедии постоянно борются с потоками текста, имеющими признаки автоматической генерации, но пользователи продолжают добавлять новые разделы и даже целые статьи о вымышленных событиях или несуществующих достопримечательностях.

Это явление отчасти напоминает старые времена, когда Википедия также сталкивалась с неверной информацией, но теперь всё происходит с гораздо большей скоростью и объёмом. Интернет-тролли и мошенники, вооружившись ИИ, могут "переписывать" историю почти автоматически, что раньше требовало значительных усилий. Этот процесс особенно заметен на фоне различий в освещении одних и тех же событий в СМИ разных стран, где информация порой искажается в угоду определённым политическим или социальным целям.

Хотя развитие ИИ открывает огромные возможности для автоматизации и повышения эффективности, важно помнить, что искусственный интеллект, несмотря на свою мощь, способен допускать ошибки. Поэтому всегда важно перепроверять информацию, особенно если она получена из непроверенных источников или сгенерирована автоматически. В эпоху, когда историю может писать каждый, используя чат-ботов, бдительность и критическое мышление становятся необходимыми инструментами для борьбы с дезинформацией.



