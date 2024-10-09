Документальный фильм от HBO поднял новую волну обсуждений личности создателя биткоина Сатоши Накамото. На этот раз под подозрение попал Питер Тодд, один из ключевых разработчиков ядра биткоина, которого в фильме выдвинули как возможного создателя первой криптовалюты. Несмотря на то, что тема Накамото неоднократно поднималась в СМИ, именно этот фильм вызвал особый резонанс благодаря смелому заявлению создателей.
Сам Питер Тодд отреагировал на обвинения с юмором, заявив, что планирует рассмотреть юридические действия против HBO. Тодд намерен подать в суд за клевету и нарушение его права на частную жизнь, отметив, что готов доказать в суде, что он не Сатоши Накамото. Этот инцидент стал поводом для оживлённых дискуссий в криптосообществе.
Многие пользователи интернета восприняли новость с сарказмом, полагая, что фильм был создан с одной целью – заработать на ажиотаже вокруг вопроса, кто же такой Сатоши Накамото. И действительно, подобные расследования, как правило, вызывают бурный интерес и могут оказаться неплохим источником прибыли, особенно для таких компаний, как Polymarket, которая активно участвует в ставках на исход подобных ситуаций.
Тайна личности Сатоши Накамото уже много лет интригует и криптосообщество, и мировую общественность. Многочисленные теории и догадки, касающиеся его личности, до сих пор остаются без окончательного ответа. Накамото – это псевдоним, под которым было создано одно из самых революционных изобретений в мире финансов. Но даже спустя более чем десятилетие после появления биткоина никто не может с точностью сказать, кто скрывается за этим именем.