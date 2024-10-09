Питер Тодд, разработчик ядра биткоина, назван Сатоши Накомото в документальном фильме HBO

Документальный фильм от HBO поднял новую волну обсуждений личности создателя биткоина Сатоши Накамото. На этот раз под подозрение попал Питер Тодд, один из ключевых разработчиков ядра биткоина, которого в фильме выдвинули как возможного создателя первой криптовалюты. Несмотря на то, что тема Накамото неоднократно поднималась в СМИ, именно этот фильм вызвал особый резонанс благодаря смелому заявлению создателей.

Сам Питер Тодд отреагировал на обвинения с юмором, заявив, что планирует рассмотреть юридические действия против HBO. Тодд намерен подать в суд за клевету и нарушение его права на частную жизнь, отметив, что готов доказать в суде, что он не Сатоши Накамото. Этот инцидент стал поводом для оживлённых дискуссий в криптосообществе.

Многие пользователи интернета восприняли новость с сарказмом, полагая, что фильм был создан с одной целью – заработать на ажиотаже вокруг вопроса, кто же такой Сатоши Накамото. И действительно, подобные расследования, как правило, вызывают бурный интерес и могут оказаться неплохим источником прибыли, особенно для таких компаний, как Polymarket, которая активно участвует в ставках на исход подобных ситуаций.

Тайна личности Сатоши Накамото уже много лет интригует и криптосообщество, и мировую общественность. Многочисленные теории и догадки, касающиеся его личности, до сих пор остаются без окончательного ответа. Накамото – это псевдоним, под которым было создано одно из самых революционных изобретений в мире финансов. Но даже спустя более чем десятилетие после появления биткоина никто не может с точностью сказать, кто скрывается за этим именем.