Silent Hill 2 Remake обогнал Metal Gear Survive и eFootball по пиковому онлайну в Steam

Ремейк культовой игры Silent Hill 2 от Konami продолжает покорять сердца геймеров и устанавливать новые рекорды в Steam. Согласно последним данным, пик онлайна игры достиг 23 тысяч игроков одновременно. Это впечатляющее число, которое вывело проект на третье место по величине среди всех запусков компании в Steam.

Для сравнения, предыдущие проекты Konami, такие как Metal Gear Survive и eFootball, в свое время собрали всего 7 тысяч и 14 тысяч игроков соответственно. Это делает ремейк Silent Hill 2 одним из самых успешных проектов компании на платформе. Тем не менее, до лидеров Konami ему пока далеко. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain в свое время достиг 91 тысячи игроков, а Yu-Gi-Oh! Master Duel – рекордных 159 тысяч.

Однако стоит отметить, что успех ремейка Silent Hill 2 измеряется не только цифрами пикового онлайна. Игра, судя по всему, показала неплохие результаты по продажам, несмотря на то, что ее копия появилась на торрентах практически в день релиза. Впрочем, утечки не смогли существенно повлиять на коммерческий успех проекта, и игроки продолжают активно покупать игру на официальных платформах.

Пользователи хвалят ремейк за графическое исполнение, атмосферу и бережное отношение к оригиналу. Благодаря положительным отзывам и высоким продажам, Silent Hill 2 Remake можно смело считать успешным как с точки зрения игроков, так и по показателям продаж.