Авторы Gotham Knights и Batman: Arkham Origins готовят новый проект

Студия WB Games Montreal, известная по играм Gotham Knights и Batman: Arkham Origins, приступила к работе над новым проектом во вселенной DC. Недавно на официальном сайте компании появилась вакансия на должность главного продюсера для грядущего AAA-тайтла.

«WB Games Montréal ищет главного продюсера для команды разработки, чтобы присоединиться к работе над AAA-тайтлом во вселенной DC Comics», — говорится в описании.

В описании вакансии также отмечается, что будущий главный продюсер будет задействован во всех стадиях создания игры — от начальных концептов до релиза, что может указывать на то, что проект находится на ранней стадии разработки.



Многие игроки, знакомые с последней работой студии, надеются на более качественный результат. Релиз Gotham Knights оказался разочаровывающим для поклонников, получив критику за технические проблемы и недостаточную глубину игрового процесса. Однако с новой игрой у студии есть возможность исправить прошлые ошибки и оправдать ожидания фанатов вселенной DC.