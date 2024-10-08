Concord показывает признаки жизни

В игре Concord, несмотря на её закрытие, появились намёки на возможное возвращение. В SteamDB с конца сентября начали регулярно появляться загадочные обновления для игры, что вызвало интерес среди игроков и сообщества. В частности, за последние несколько часов были обновлены билды, предназначенные для тестирования и проверки качества, а шесть дней назад разработчики тронули билд PvE-режима. Это указывает на то, что за кулисами проекта что-то происходит.

Стоит отметить, что в день объявления о закрытии серверов разработчики заявляли о том, что рассматривают варианты возвращения игры, намекнув на возможную смену модели распространения. Эти свежие обновления могут быть первыми признаками того, что работа над перезапуском действительно ведётся.

Напомним, что Concord была закрыта всего через две недели после её официального запуска. Причины такого скорого завершения включают неудачную маркетинговую кампанию, слабую проработку персонажей и однообразный, скучный геймплей, что быстро отбило интерес у игроков. Возможно, разработчики извлекли уроки из этих ошибок и готовятся представить переработанную версию игры, которая сможет оправдать ожидания аудитории и предложить новый игровой опыт.