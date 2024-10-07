Игра получила высокие оценки, а специалисты Digital Foundry провели анализ

Ремейк культовой игры Silent Hill 2 стартовал с впечатляющими 95% положительных отзывов. Игроки высоко оценили обновлённую атмосферу ужаса, улучшенную боевую механику и звуковое сопровождение, которые значительно усилили иммерсивность. Однако, несмотря на это, проект сталкивается с техническими трудностями.



Специалисты Digital Foundry провели анализ производительности игры на PS5 и ПК, выявив проблемы, связанные с движком Unreal Engine 5. В режиме «Качество» на PS5 игра работает в разрешении от 1224 до 1512p при 30 кадрах в секунду, однако иногда частота кадров падает, сопровождаясь статтерами. В режиме «Производительность» проект обещает 60 FPS при разрешении от 864 до 1152p с реконструкцией до 4K, но на деле частота кадров может падать до 40 FPS. Даже снижение качества освещения и отражений не помогло достичь стабильности.

ПК-версия также страдает от статтеров, и Digital Foundry планирует выпустить отдельный анализ, посвящённый этой платформе. Ремейк Silent Hill 2 также появился на торрентах – за два дня до полноценного релиза. В игре не было защиты Denuvo.



Несмотря на технические нюансы, многие игроки уверены, что ремейк Silent Hill 2 стал достойным обновлением культовой игры, сохранив атмосферу оригинала и привнеся современные улучшения.