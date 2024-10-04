Tencent может приобрести Ubisoft — будущее компании под вопросом

По информации Bloomberg, Tencent и Ubisoft ведут активные переговоры о возможной продаже компании. Китайский гигант уже владеет 15% акций Ubisoft и, согласно источникам Reuters, ещё в 2022 году планировал увеличить свою долю, чтобы получить контроль над большей частью компании.

Недавно на фоне этих новостей акции Ubisoft взлетели на 10%. Несмотря на финансовую выгоду для акционеров, это может означать серьёзные изменения для самой студии. Теории о намерениях Tencent давно будоражили интернет-сообщество, утверждая, что компания якобы специально ослабляла позиции Ubisoft через внедрение спорных повесток, чтобы затем выкупить её по сниженной цене.

Хотя официального подтверждения сделки пока нет, всё указывает на то, что Ubisoft ждут кардинальные перемены. Многие ожидают, что бренд сохранится, но внутренние процессы компании, скорее всего, будут полностью реорганизованы под руководством Tencent. Это может положить конец затяжным проблемам, с которыми Ubisoft сталкивалась в последние годы, начиная с множества перенесённых релизов и заканчивая обвинениями в некорректном управлении.

Многие фанаты и эксперты считают, что текущее состояние Ubisoft подходит к концу, и новая эпоха для компании не за горами.