Билду, над которым работала студия незадолго до своего закрытия, было всего 6 месяцев

Tango Gameworks, создатели популярной Hi-Fi Rush, не сдаются даже после закрытия студии Microsoft. По информации от GamesIndustry.biz, компания Krafton, которая выкупила права на студию, уже активно работает над сиквелом ритм-экшена и планирует сохранить часть наработок, сделанных во времена сотрудничества с Microsoft.

Незадолго до закрытия Tango Gameworks начала разработку второй части Hi-Fi Rush, и к моменту покупки Krafton наработки были всего на шестимесячной стадии. Новый издатель намерен развивать проект, учитывая критику первой части и пожелания фанатов. Одной из основных задач Krafton является создание более полуоткрытых локаций для следующей игры, что добавит глубины игровому процессу. Кроме того, компания намекнула на возможное сюжетное дополнение для оригинальной игры, что также может порадовать поклонников.

Tango Gameworks столкнулась с непростой ситуацией, когда Microsoft закрыла студию, а многие её сотрудники оказались на распутье. Однако Krafton быстро взяла дело в свои руки, вернув большую часть разработчиков обратно. Сейчас в студию уже возвращаются от 70 до 80 сотрудников, и её планируют полностью укомплектовать к 2024-2025 годам.

Отдельно стоит отметить, что Microsoft пошла на редкий шаг — передала интеллектуальную собственность Krafton, что позволило Tango продолжить разработку. Несмотря на это, Krafton всё ещё ведёт переговоры с Филом Спенсером и решает последние юридические вопросы.

Hi-Fi Rush стала одной из самых ярких игр последних лет, и поклонники с нетерпением ждут продолжения. Ожидается, что сиквел не только улучшит оригинальную формулу игры, но и предложит новые механики и расширенные локации.