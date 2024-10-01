Массовый сбой произошел в работе PlayStation Network

Масштабный сбой в работе PlayStation Network вызвал волну недовольства среди игроков из России, Индии, Турции и Северной Америки. Проблемы затронули все актуальные платформы, включая PS5, PS4, PS3 и даже PS Vita, лишив пользователей возможности войти в сеть и насладиться онлайн-играми.

Особенно забавен этот сбой на фоне того, что сегодня большинство игр продаются в цифровом формате. Игроки, по сути, покупают не физическую копию игры, а лишь лицензию на её использование. В результате подобных сбоев доступ к играм становится невозможным, даже если вы заплатили за них полную стоимость. Это ставит под сомнение справедливость цифровой модели распространения игр, когда покупатель не является полноправным владельцем продукта, который приобрел.

Sony снова демонстрирует неспособность оперативно решать проблемы, что разочаровывает даже самых преданных поклонников бренда. Вопросы о стабильности PlayStation Network и надежности цифровых покупок становятся всё более актуальными.