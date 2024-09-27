Иначе Sony оштрафуют за ложную рекламу

Недавно в Калифорнии был подписан новый закон AB 2426, который может существенно изменить подход компаний к продаже цифрового контента. В соответствии с новыми правилами, цифровые магазины, такие как PlayStation Store, будут обязаны уведомлять пользователей о том, что они не покупают игры в полном смысле этого слова, а лишь приобретают лицензию на использование.

Этот закон означает, что компании, включая Sony, должны будут четко разъяснять, что приобретенная цифровая копия игры — это не полноправное владение, а временная лицензия, которая может быть отозвана в любой момент. В случае несоблюдения этого требования, компании могут столкнуться с серьезными штрафами за ложную рекламу и предоставление недостоверной информации покупателям.

Вопрос о праве собственности на цифровые игры уже давно волнует геймеров. Многие опасаются, что, несмотря на покупку, доступ к играм может быть ограничен по решению компаний. Новое законодательство направлено на то, чтобы сделать правила более прозрачными и защитить интересы пользователей, которые часто не осознают, что приобретение цифрового контента отличается от покупки физических товаров.

Теперь Sony и другие платформы должны будут ясно и четко информировать своих пользователей о том, что игры остаются в их собственности только до тех пор, пока действуют лицензии, что может вызвать новую волну дискуссий о правах геймеров в цифровую эпоху.