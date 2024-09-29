На Tokyo Game Show было много нового по Death Stranding 2

На выставке Tokyo Game Show студия Kojima Productions представила свежие подробности о предстоящем сиквеле — Death Stranding 2. Разработчики показали более 6 минут новых кат-сцен, раскрывающих атмосферу и сюжет игры. Среди нововведений будет проработанный фоторежим, позволяющий игрокам запечатлеть не только окружающий мир, но и персонажей в самых разных позах. Это добавит новые возможности для создания уникальных снимков в игре.

Помимо этого, стало известно, что Death Stranding 2 планирует коллаборацию с компанией ACRONYM, которая выпустит лимитированную коллекцию курток, вдохновленных эстетикой игры. Эти предметы одежды смогут дополнить внешний вид как виртуальных, так и реальных фанатов.

Что касается даты релиза, то точный выход игры под названием Death Stranding 2: On The Beach ожидается не раньше 2025 года, что оставляет поклонникам франшизы еще некоторое время для ожидания.

Первая часть Death Stranding, вышедшая в 2019 году, оставила сильное впечатление на игроков своим уникальным геймплеем и постапокалиптическим миром. В игре главным героем был Сэм Портер Бриджес, который доставлял грузы через разрушенные ландшафты и соединял остатки человечества. Проект был известен необычной механикой передвижения, взаимодействием с окружением и социальными элементами, где игроки помогали друг другу, строя дороги и оставляя полезные предметы.